Наталья Сергунина: ВДНХ запустит цикл онлайн-встреч о космосе

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Цикл онлайн-встреч «Космос по выходным» стартует в центре «Космонавтика и авиация» с 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Посмотреть трансляции можно будет на странице главной выставки страны в соцсети «Одноклассники».

— Лекции будут идти по выходным до конца февраля. Зрители первых выпусков узнают, к примеру, как отбирают в отряд космонавтов и чем астероиды отличаются от комет, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Темой первой лекции станут астероиды и кометы в Солнечной системе, она начнется 13 декабря в 16:00. Слушателям расскажут, как устроены малые тела, почему им дали те или иные имена и чем комические объекты отличаются друг от друга. Ведущим станет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Вторая лекция начнется в 16:00 20 декабря, в рамках мероприятия обсудят отбор в отряды космонавтов и требования к ним. Встречу проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник, который по окончании трансляции также ответит на вопросы зрителей.

Кроме того, на 16:00 27 декабря запланирована онлайн-встреча с космонавтами. Модератором станет летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, а гостем — его коллега, Герой СССР Виктор Афанасьев.

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