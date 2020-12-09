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Парки и культурные центры Москвы подготовили новую онлайн-программу для детей
Фото: pexels.com / Tatiana Syrikova

Парки и культурные центры Москвы подготовили новую онлайн-программу для детей

Виктория Родимкина

Город

Столичные парки, музеи, библиотеки и культурные центры подготовили новую онлайн-программу для детей. Их ждут уроки патриотизма, лекции о новогодних традициях, танцевальные и вокальные мастер-классы и другие мероприятия.

Так, библиотека № 181 приглашает отпраздновать День Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. В 14:30 сотрудники библиотеки проведут на YouTube-канале онлайн-беседу и презентацию «Подвигу жить в веках».

Онлайн-презентация «Исторические деятели XVIII–XIX веков» из цикла «Жизнь замечательных людей» пройдет на официальной странице библиотеки № 28 в соцсети Facebook.

Кроме того, на мастер-классе «Рукоделие, или Как его там» ребята научатся делать новогодние игрушки и гирлянды.

Делать снежинки детей научат преподаватели Дома культуры «Юность». На его сайте 13 декабря в 11:00 состоится урок «Новогодняя мастерская. Снежинка на елку».

Помимо этого, для детей организуют спектакль по сказке братьев Гримм «Красная Шапочка», онлайн-презентацию «Сказочные джунгли Киплинга», мастер-классы по вокалу, а также урок по хип-хопу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества

столичные паркибиблиотекаонлайн-мероприятия
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