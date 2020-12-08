Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Горожанам предложили принять участие в онлайн-программе в честь Дня героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Как уточняется, желающим будут доступны экскурсия «Герои нашей страны», фильм-интервью с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Долгих и мастер-классы.

В частности, экскурсия позволит участникам узнать подробнее о представителях военного поколения, которые внесли вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Зрители увидят Зал славы Музея Победы с высеченными именами Героев Советского Союза и Героев России, число которых составило 11 695.

Кроме того, москвичам расскажут о значимых наградах, судьбах неизвестных героев и жизни солдат во время Великой Отечественной войны. Фильм-интервью о Владимире Долгих затронет тему боевого пути ветерана и его участии в контрнаступлении советских солдат под Москвой.

По окончании кинопоказа аудитории предложат посетить художественные мастер-классы «Символ памяти» и «Вечный огонь».

Читайте также: Героев Отечества поздравили с праздником

Подвиг героевмузей ПобедыВеликая Отечественная война
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте