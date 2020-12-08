Музей Победы подготовил онлайн-программу в честь Дня Героев Отечества

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Горожанам предложили принять участие в онлайн-программе в честь Дня героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Как уточняется, желающим будут доступны экскурсия «Герои нашей страны», фильм-интервью с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Долгих и мастер-классы.

В частности, экскурсия позволит участникам узнать подробнее о представителях военного поколения, которые внесли вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Зрители увидят Зал славы Музея Победы с высеченными именами Героев Советского Союза и Героев России, число которых составило 11 695.

Кроме того, москвичам расскажут о значимых наградах, судьбах неизвестных героев и жизни солдат во время Великой Отечественной войны. Фильм-интервью о Владимире Долгих затронет тему боевого пути ветерана и его участии в контрнаступлении советских солдат под Москвой.

По окончании кинопоказа аудитории предложат посетить художественные мастер-классы «Символ памяти» и «Вечный огонь».

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