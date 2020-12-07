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Героев Отечества поздравили с праздником
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Героев Отечества поздравили с праздником

Оксана Васильева

Культура

Наш народ всегда гордился защитниками Родины. В России есть праздники, призванные отмечать доблесть военнослужащих. Среди них День защитника Отечества, День Военно-морского флота, День пограничника, День ВВС и другие. Но существуют даты, не менее значимые, о которых в нашей стране знают пока еще не все. А все потому, что традиции их празднования появились сравнительно недавно. Один из них — День Героев Отечества, который был возрожден указом президента России в феврале 2007 года.

Стране была нужна дата, когда можно говорить слова благодарности Героям Советского Союза, России, кавалерам орденов Славы и Святого Георгия. И на их примере показывать молодому поколению, что значат настоящая воинская честь, безмерная доблесть и истинная отвага.

Такой датой стал день 9 декабря, и выбран он был не случайно. В истории нашей страны этот день особенный. Двести пятьдесят лет назад, в 1769 году, императрица Екатерина II подписала указ об учреждении ордена Святого Георгия. С тех пор в России самых смелых, отважных, отличившихся в бою офицеров стали награждать орденом — Георгиевским крестом.

В государственном центральном концертном зале «Россия» в «Лужниках» 5 декабря 2020 года по сложившейся традиции состоялся IV Благотворительный концерт «Здравствуй, страна Героев!», посвященный чествованию героев Отечества.

Главными действующими лицами благотворительного концерта стали Герои Советского Союза и Российской Федерации из различных областей и сфер деятельности, кавалеры ордена Святого Георгия, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, чьи подвиги и доблестный труд по достоинству оценены государством.

В концертном зале собрались военнослужащие, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, правоохранительных органов, деятели науки и искусства, покорители космоса, выдающиеся спортсмены. На празднике присутствовали депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Благотворительный концерт «Здравствуй, страна Героев!» проводился уже в четвертый раз при поддержке правительства Москвы и лично мэра Москвы Сергея Собянина.

Праздничный вечер вели популярная телеведущая Мария Ситтель и заслуженный артист России Александр Маршал. В начале праздничного концерта прозвучала песня «Вперед с Россией» в исполнении народного артиста России Владимира Романова и хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева.

Со словами приветствия к собравшимся в зале обратился художественный руководитель проекта — народный артист СССР, Герой Труда России Василий Лановой, который огласил приветствие мэра Москвы Сергея Собянина. В сопровождении хора Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии Василий Лановой исполнил знаменитую песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры».

В концертной программе приняли участие звезды российской эстрады: народные артисты России Тамара Гвердцители, Олег Газманов, заслуженные артисты России Нина Шацкая, Зара, Сергей Куприк, Алексей Дмитриев и другие популярные артисты, среди которых — Сергей Волчков, Глеб Матвейчук, Александра Сенникова, Елена Максимова, Григорий Яковлев, Евгений Кунгуров, Руслан Алехно, группа «Земляне».

Все вокальные номера на сцене государственного центрального концертного зала «Россия» были исполнены в сопровождении хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Участие в концерте прославленного военного коллектива уже стало доброй традицией.

Академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева исполнил хореографическую композицию «Яблочко».

Праздничный концерт завершился песней «Прощание славянки» в исполнении всех участников концерта и хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева.

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