Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году
Фото: АГН «Москва»

Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

Познавательная онлайн-программа ВДНХ стартовала 31 марта 2020 года. В ней принимают участие центр «Космонавтика и авиация», центр письменности «Слово», Музей ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», «Техноград» и другие площадки.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, дистанционный формат работы дал всем желающим возможность познакомиться со знаменитыми павильонами и участвовать в культурно-познавательных проектах ВДНХ. Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса «Техноград», центров «Космонавтика и авиация» и «Слово».

— И, конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки, — отметила Наталья Сергунина.

Онлайн-программа ВДНХ продолжается. Ее знаковым событием стало открытие портала наградных материалов. Это онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных архивных документов, на котором представлена информация о народных достижениях с момента основания выставки в 1939 году. Также пользуются спросом путеводитель по фонтанам и виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ.

Читайте также: Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг

ВДНХНаталья СергунинаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Все мнения
О проекте