Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

Фото: АГН «Москва»

Познавательная онлайн-программа ВДНХ стартовала 31 марта 2020 года. В ней принимают участие центр «Космонавтика и авиация», центр письменности «Слово», Музей ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», «Техноград» и другие площадки.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, дистанционный формат работы дал всем желающим возможность познакомиться со знаменитыми павильонами и участвовать в культурно-познавательных проектах ВДНХ. Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса «Техноград», центров «Космонавтика и авиация» и «Слово».

— И, конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки, — отметила Наталья Сергунина.

Онлайн-программа ВДНХ продолжается. Ее знаковым событием стало открытие портала наградных материалов. Это онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных архивных документов, на котором представлена информация о народных достижениях с момента основания выставки в 1939 году. Также пользуются спросом путеводитель по фонтанам и виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ.

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