Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг

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Москва вновь стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2020 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, столица заняла в рейтинге первое место, получив 87,81 балла. Второе место заняла Московская область с 85,37 балла, третье — Тульская область с 85,32 балла.

Заместитель мэра добавила, что жители столицы привыкли получать многие услуги непосредственно через онлайн-формат благодаря быстрым и удобным сервисам.

— Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных, — отметила Наталья Сергунина.

Во время составления рейтинга среди критериев оценивания Минэкономразвития учитывало качество и удобство предоставления электронных услуг. Специалисты обращали внимание на удобство подачи заявления, широту списка услуг, грамотную навигацию, оперативность информирования о статусе рассмотрения заявления и другие параметры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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