Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг
Фото: Depositphotos

Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг

Анастасия Волоснова

Город

Москва вновь стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2020 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, столица заняла в рейтинге первое место, получив 87,81 балла. Второе место заняла Московская область с 85,37 балла, третье — Тульская область с 85,32 балла.

Заместитель мэра добавила, что жители столицы привыкли получать многие услуги непосредственно через онлайн-формат благодаря быстрым и удобным сервисам.

— Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных, — отметила Наталья Сергунина.

Во время составления рейтинга среди критериев оценивания Минэкономразвития учитывало качество и удобство предоставления электронных услуг. Специалисты обращали внимание на удобство подачи заявления, широту списка услуг, грамотную навигацию, оперативность информирования о статусе рассмотрения заявления и другие параметры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи скачали мобильное приложение «Моя Москва» более двух миллионов раз

минэкономразвитияТехнологии и инновацииприложение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте