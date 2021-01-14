Москвичи скачали мобильное приложение «Моя Москва» более двух миллионов раз

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Мобильное приложение «Моя Москва» скачали свыше двух миллионов раз. С прошлого года число скачиваний увеличилось в 10 раз. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.

Мобильное приложение было запущено в начале 2019 года. За этот период его услугами воспользовались белее девяти миллионов раз.

— С постоянным ростом аудитории мы расширяем функционал приложения и делаем его удобнее. Например, с конца 2020 года в тестовом режиме получать услуги помогает голосовой помощник, а на главном экране стали доступны виджеты, которые информируют пользователей о важных именно для них событиях и сервисах, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Максима Алексашкина.

По словам Алексашина приложение помогает москвичам быстро и удобно получать необходимые городские услуги и узнавать новости.

Через приложение жители столицы могут со смартфона передавать показания счетчиков воды и электричества, получать квитанции на оплату и единый платежный документ. Кроме того, оно позволяет записываться ко врачам в городские поликлиники, проверять успеваемость детей в школе и многое другое.

Через раздел «Мои платежи» контролировать и оплачивать счета.

В конце 2020 года для приложения «Моя Москва» появилась новая версия. На данный момент она доступна пользователям IOS, но в ближайшее время ее сделают доступной и для пользователей Android.

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