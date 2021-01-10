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Онлайн-курс по эмоциональному лидерству в бизнесе стартует 12 января в Москве
Фото: pixabay.com

Онлайн-курс по эмоциональному лидерству в бизнесе стартует 12 января в Москве

Никита Абрамов

Город

В Москве 12 января запустят бесплатный онлайн-курс для предпринимателей «Эмоциональное лидерство в бизнесе». Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

— Образовательная поддержка является востребованной у бизнеса. В 2020 году для предпринимателей было организовано свыше 1,3 тысячи бизнес-мероприятий, которые в общей сложности прошли 69 тысяч человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Онлайн-курс будет состоять из трех вебинаров, спикером на которых выступит основатель IT-компании Creative marketing agency LEADERA Евгений Стельмашенко. На вебинарах участникам расскажут, как понимать эмоции других людей, научат развитию качеств, способствующих росту эффектного руководителя.

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