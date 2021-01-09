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Более 950 бизнесменов Москвы в 2020 году арендовали помещения по льготной ставке
Фото: pixabay.com

Более 950 бизнесменов Москвы в 2020 году арендовали помещения по льготной ставке

Никита Абрамов

Город

В Москве за 2020 год более 950 бизнесменов арендовали помещения по льготной и минимальной ставке. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

— По состоянию на декабрь 2020 года, свыше 950 представителей малого бизнеса арендовали городские помещения по минимальной (4,75 тысячи рублей) или льготной ставке (3,5 тысячи рублей), — цитирует сообщение Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что программа льготной аренды нежилых помещений рассчитана на предприятия малого бизнеса, представители которого арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров или же занимаются социально значимыми видами деятельности.

Также в сообщении добавили, что за 2020 год предпринимателями арендовано 575 городских помещений через специальные аукционы.

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