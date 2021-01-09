Столица подвела итоги в инновационной сфере за 2020 год

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве в 2020 году стало больше технопарков и увеличилось число их резидентов. Столица запустила новые меры поддержки для инновационных компаний, которые все больше участвуют в проектах города, сотрудничают с бизнесом и друг другом.

Кроме того, число участников Московского инновационного кластера увеличилось в 20 раз. В условиях пандемии столица расширила меры поддержки для технологических предпринимателей, запустила новые конкурсы и проекты по продвижению разработок.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Москве удается улучшать показатели международных инновационных рейтингов.

— Несмотря на трудности, в 2020-м создан серьезный задел для продолжения динамичного развития этой сферы в 2021 году, — сказал руководитель департамента.

Так, в городе в конце прошлого года появился новый технопарк. Новый статус был присвоен акционерному обществу «Научно-исследовательский институт точных приборов». Всего в столице 43 технопарка, действуют 37 из них, также на стадии создания находятся шесть технопарков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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