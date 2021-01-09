Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 100 площадок присоединились к программе пилотного тестирования в Москве
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 100 площадок присоединились к программе пилотного тестирования в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве в 2020 году к программе пилотного тестирования инноваций присоединились более ста площадок, среди которых банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, промышленные предприятия и другие учреждения.

Программа позволяет технологичным компаниям испытать в реальных условиях свои сервисы и технологии и получить обратную связь от потребителей.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в минувшем году поступило свыше 600 заявок от представителей малого и среднего предпринимательства на пилотирование инноваций.

— Разработчики провели 53 испытания. Они получили отзывы о качестве от лидеров рынка и рекомендации по кастомизации. Благодаря такому тестированию компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным, — сказал глава департамента.

Так, медучреждения заинтересованы в том, чтобы получить современное оборудование для лечения и реабилитации пациентов, промышленные площадки стремились узнать, как экономить электроэнергию на предприятиях и обеспечивать электробезопасность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Власти Москвы рассказали, как помогали малому и среднему бизнесу в 2020 году

Технологии и инновациитестирование технологийАлексей Фурсин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте