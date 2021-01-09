Более 100 площадок присоединились к программе пилотного тестирования в Москве

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве в 2020 году к программе пилотного тестирования инноваций присоединились более ста площадок, среди которых банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, промышленные предприятия и другие учреждения.

Программа позволяет технологичным компаниям испытать в реальных условиях свои сервисы и технологии и получить обратную связь от потребителей.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в минувшем году поступило свыше 600 заявок от представителей малого и среднего предпринимательства на пилотирование инноваций.

— Разработчики провели 53 испытания. Они получили отзывы о качестве от лидеров рынка и рекомендации по кастомизации. Благодаря такому тестированию компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным, — сказал глава департамента.

Так, медучреждения заинтересованы в том, чтобы получить современное оборудование для лечения и реабилитации пациентов, промышленные площадки стремились узнать, как экономить электроэнергию на предприятиях и обеспечивать электробезопасность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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