Власти Москвы рассказали, как помогали малому и среднему бизнесу в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичное правительство в 2020 году увеличило финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в виде грантов и субсидий почти до трех миллиардов рублей. Для представителей маленьких компаний запустили обучающие курсы и акселерационные программы.

В Москве на сегодняшний день около 721 тысячи малых и средних предприятий, что составляет 12,7 процента от их общего числа в России.

Правительство столицы в прошлом году предложило предпринимателям семь новых видов субсидий, среди которых экспортный кешбэк, выплаты для социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсация комиссий за размещение продукции на маркетплейсе.

— На сегодняшний день было одобрено свыше трех тысяч заявок на общую сумму почти три миллиарда рублей, — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Кроме того, поддержка была оказана предприятиям, у которых не хватает собственных залоговых средств для получения кредита. Таким предприятиям было выдано уже свыше 22,7 миллиарда рублей.

Всего столичное правительство приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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