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«Техноград» подготовил серию бесплатных онлайн-курсов по soft skills
Фото: freepik.com

«Техноград» подготовил серию бесплатных онлайн-курсов по soft skills

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с63Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills. К таковым относятся универсальные способности, которые не связаны с конкретной деятельностью.

Так, слушатели курсов научатся работать в команде и управлять собственным временем, повысят уровень мотивации и коммуникабельности.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, мягкие навыки на сегодняшний день востребованы большинством работодателей независимо от их специальности, так как они связаны с личной эффективностью сотрудников.

— Эти способности важны не только при работе по найму, но и при управлении собственными бизнес-проектами. Пройти бесплатные курсы по этим направлениям в центре развития карьеры «Технограда» смогут все желающие, — сказал глава департамента.

Так, центр предлагает прослушать курсы «Самооценка и уверенность в себе», «Проактивность как путь к успеху и гармонии», «Технологии эффективных продаж», «Карьера как проект: счастливая женщина» и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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