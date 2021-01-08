Основные направления поддержки креативной экономики на 2021 год определили в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице определили четыре основных направления поддержки креативных индустрий на 2021 год. К этим сферам относится около 113 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают работой около полумиллиона москвичей.

Так, по итогам консультаций с бизнес-сообществом в Москве определены основные направления поддержки креативной экономики. Они включают создание инфраструктуры, выделение субсидий и грантов, акселерационные программы и помощь в продвижении товаров на зарубежных рынках.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, основные векторы обсуждались на встрече представителей столичного правительства и креативных компаний столицы.

— Она прошла в конце прошлого года и объединила более 200 человек. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли, — сказала заммэра.

Она отметила, что ежегодный оборот в креативных сферах города оценивается в три триллиона рублей. У этого сегмента также есть значительный потенциал для роста.

Так, среди прочего креативные компании получат информационно-аналитическую поддержку, которая подразумевает предоставление грантов, организацию контрактного производства и проведение конкурсов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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