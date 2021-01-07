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Более полумиллиона горожан получили поддержку за счет грантов для НКО в 2020 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более полумиллиона горожан получили поддержку за счет грантов для НКО в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

Благодаря грантам мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поддержку в 2020 году получили более полумиллиона горожан. Об этом в среду, 6 января, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице работают свыше 6,5 тысячи НКО. Для поддержания их деятельности в городе каждый год проводится конкурс грантов мэра Москвы. За последние пять лет гранты на реализацию своих инициатив получили более тысячи НКО.

На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, было выделено 400 миллионов рублей. За счет этого в прошлом году поддержку получили более полумиллиона москвичей.

— Это дети и родители, люди с особенностями здоровья, а также те, кто помогает бездомным животным, — отметила Наталья Сергунина.

По итогам конкурса грантов 2019 года 187 проектов победили в категории до 2,5 миллиона рублей, а еще 47 — до 700 тысяч рублей.

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НКОНаталья СергунинаМосква
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