Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, перевод образовательных программ в онлайн-режим позволил детским технопаркам увеличить аудиторию.

— Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран: Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи, — отметила Сергунина.

Во время перехода в онлайн-режим детские технопарки начали изобретать новые форматы. Для слушателей проводили онлайнлекции, научные викторины и прямые эфиры. В дальнейшем детские технопарки планируют работать в смешанном формате.

Всего в Москве насчитывается 18 детских технопарков. Их курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. С момента открытия первого из них в 2016 году участниками образовательных и интерактивных проектов стали более 280 тысяч слушателей.

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