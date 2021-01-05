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Наталья Сергунина: Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина: Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму

Кирилл Николаев

Город

Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council). Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе комитета по туризму города Москвы.

Данный проект является первой глобальной инициативой в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, теперь столичные туркомпании, агентства и гостиницы могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Его наличие свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

— Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и другое, — отметила Сергунина.

Она добавила, что в настоящее время специальный знак Safe Travels Discover Moscow уже получили 39 организаций.

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