В Москве сняли ограничения для музеев, библиотек и выставочных залов

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Столичные музыкальные и спортивные школы, музеи, библиотеки и другие досуговые организации вернутся к привычному режиму работы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что эпидемическая обстановка в столице постепенно начинает улучшаться. За последнюю неделю ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 составляет 2–4 тысячи новых пациентов, уточнил Сергей Собянин.

В связи с этим глава города подписал указ о смягчении части действующих ограничений, направленных на профилактику коронавируса.

Согласно указу, возобновится работа музеев, библиотек, других учреждений культуры при условии нахождения в помещении не более 50 процентов посетителей до максимальной заполненности залов. Аналогичное разрешение начнет действовать по отношению к детским развлекательным центрам.

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