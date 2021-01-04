Сертификат о вакцинации: что изменится в жизни россиян с введением паспорта здоровья

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Предполагается, что сертификаты также могут оказать позитивное влияние на восстановление туристической отрасли. «Вечерняя Москва» разобралась, зачем нужны паспорта здоровья и как их внедрение отразится на жизни россиян.

По мнению врача-терапевта, клинического фармаколога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, большой проблемой на данный момент является то, что людей с антителами невозможно отличить от тех, кто еще не защищен от коронавируса.

— Сертификат будет указывать на то, что данный человек менее опасен для окружающих, — говорит эксперт, — ведь тот, кто получил прививку, реже передает вирус и, даже если заболевает, переносит коронавирус намного легче, без последствий. В идеале паспорт здоровья должен дать человеку возможность жить прежней жизнью: путешествовать по городам и странам, сидеть в ресторане после 23:00, не носить маску.

Идея, по мнению Кондрахина, в том, чтобы вернуть привитое население к жизни, которая была до ограничений, поскольку люди с выработанными антителами станут практически безопасны для окружающих.

А вот с заграничными путешествиями пока придется подождать, даже несмотря на наличие сертификата, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

— Сейчас условия приема россиян в разных странах очень отличаются, они индивидуальны. Где-то достаточно предъявить тест, указывающий на отсутствие коронавируса, где-то вдобавок к этому необходимо сдать анализы еще раз на месте, а в некоторых государствах ко всему этому добавляется еще и обязательная самоизоляция. Сертификаты здесь, увы, пока не помогут: их юрисдикция не распространяется на все страны. Вот если бы ВОЗ приняла решение о некоем унифицированном формате паспортов здоровья — другое дело. Но на данный момент, увы, речи об этом не идет.

Барзыкин предположил, что сертификаты нужны только для внутреннего учета провакцинированных граждан, поскольку паспорта здоровья не требуют даже для путешествий внутри страны:

— Не думаю, что эта история как-то отразится на туристических потоках. Разве что теперь в здравницы, в которые пускают только после отрицательного теста на коронавирус, будут пускать еще и по сертификатам.

Эксперт добавил, что, возможно, в процессе внедрения этой системы правительство разработает новые сервисы и условия для прошедших вакцинацию, тогда выдача сертификатов действительно может помочь в восстановлении туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года жители РФ смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 в онлайн-формате. Как отметил глава Минздрава страны Михаил Мурашко, документ о сделанной прививке пациентам выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.

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