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Сертификат о вакцинации от COVID-19 начали выдавать на портале госуслуг
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сертификат о вакцинации от COVID-19 начали выдавать на портале госуслуг

Анастасия Волоснова

Общество

Получить сертификат о вакцинации от коронавируса россияне теперь могут в онлайн-формате. Функция стала доступна с 1 января. Об этом рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, получить сертификат о сделанной прививке пациенты смогут в личном кабинете на сайте госуслуг.

— С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат — прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, — цитирует РИА Новости слова Мурашко.

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вакцинациякоронавирусМихаил Мурашко
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