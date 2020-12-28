В РАН назвали сроки появления массового иммунитета к COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал сроки появления у населения массового иммунитета к коронавирусной инфекции. По его мнению, на это уйдет больше года.

По мнению Сергеева, рассчитывать на быстрые успехи и искоренение коронавируса к лету 2021 года, скорее всего, не стоит.

— Это был бы слишком оптимистический сценарий. Может быть, он и реализуется, но если смотреть на ситуацию трезво, то коллективный иммунитет будет вырабатываться значительно дольше, — рассказал на пресс-конференции Александр Сергеев.

Председатель РАН добавил, что сейчас ученым сложно строить точные прогнозы из-за недостатка данных.

— Даже самые лучшие и математические модели на супермощных компьютерах не сработают. Чтобы прогноз был верным, нужно внести точные эмпирические данные. То есть числовые характеристики. А их сейчас ни у кого нет, — сообщил Сергеев.

Ученый добавил, что в вопросе накопления коллективного иммунитета тоже много пробелов. До сих пор точно не ясно, насколько надежно защищен организм от повторного заражения COVID-19.

Если иммунитет возникает и сохраняется на протяжении одного-двух лет, то это вполне положительный сценарий. Но в случае если защита держится меньший срок, придется вакцинировать население раз в год или чаще.

— Опираясь на результаты разных исследований, можно утверждать, что коронавирусная инфекция с различными модификациями пришла к нам надолго. Скорее всего, в отношении этого вируса нужно применять такую же тактику, которую человечество успешно использует на протяжении десятилетий против гриппа. Нужны вакцины, которые можно быстро модифицировать и предлагать населению, — рассказал Александр Сергеев.

По его мнению, в стране разрабатывается достаточно большое количество препаратов на разных платформах.

Уже есть три проверенные вакцины. В следующем году необходимо обеспечить достаточное количество доз этих препаратов, чтобы провести массовую вакцинацию. Еще Александр Сергеев обратил внимание на проблему нехватки лекарственных средств, специально предназначенных для лечения коронавирусной инфекции.

— На сегодняшний день нет апробированных, проверенных временем протоколов, гарантированно приводящих к выздоровлению пациента. Пока просто нет соответствующих лекарств. Они разрабатываются, но все еще проходят клинические испытания. Когда такие средства станут доступнее, тогда и страхов по поводу коронавирусной инфекции у всего общества станет гораздо меньше. Будем надеяться, что в скором времени у нас появятся такие препараты, которые позволят не только провести массовую вакцинацию населения, но и иметь протоколы лечения с гарантируемым выздоровлением, — добавил Сергеев.

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