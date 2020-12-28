Фабрика иммунитета. Производство четырехвалентной вакцины от гриппа планируют наращивать

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день 58 процентов населения России сделали прививку от гриппа. Задача по вакцинации, столь важная в период пандемии коронавируса, выполнена практически полностью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы узнать, как производится вакцина, «Вечерняя Москва» отправилась на биофармацевтический завод. Препараты, которые там производятся, поступают в том числе и в столичные медицинские учреждения.

Для предприятий, производящих вакцину, увеличение спроса на их продукцию — это стимул к развитию производства, разработке новых препаратов, наращиванию объемов выпуска. «ВМ» побывала на одном из таких предприятий — заводе «ФОРТ» в Рязанской области, совладельцем которого является госкорпорация «Ростех», — и познакомилась с полным циклом производства вакцины: от куриного яйца до шприцев в герметичной упаковке.

Под скорлупой

Процесс производства вакцины начинается с яйца, а если точнее — с куриного эмбриона. Сама концепция создания вакцины подразумевает выращивание вируса в эмбрионе, то есть по сути — в живом организме. Технология культивирования вируса на куриных эмбрионах признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и применяется по всему миру. Из поставленной на завод партии сначала происходит выбраковка неподходящих яиц. Этим занимается автоматизированный комплекс подготовки и обработки биоматериалов. Производственная мощность позволяет принимать несколько сотен тысяч куриных эмбрионов в сутки. Затем эмбрионы дезинфицируют и заражают. Делается это на специальной роботизированной линии. Каждый штамм вируса вводят отдельно в разные эмбрионы.

Когда промышленная партия заражена и в эмбрионах происходит развитие вируса, специалисты проводят множественный контроль качества.

— На следующий день после заражения происходит овоскопирование (техника, направленная на помощь в процессе выведения потомства. — «ВМ») — овоскопом (специальным прибором с направленным светом) подсвечивают скорлупу, чтобы определить, что с эмбрионом все в порядке. Задача овоскопистов — отбраковать с точностью до ста процентов эмбрионы, которые не соответствуют нашим требованиям по качеству, — рассказывает Алексей Куликов, начальник цеха производства вакцины.

Тонкости переработки

В полупродукте, полученном из зараженных эмбрионов, много вируса, но это пока еще не вакцина. На новом этапе начинается самое сложное и интересное. Задача вакцины — вызвать иммунную реакцию, но так, чтобы у человека не развилась инфекция. Значит, живые вирусы должны быть убиты и разрушены.

В результате обработки специальными химическими реагентами вирус уничтожается и полностью расщепляется на части. В готовой вакцине, в принципе, отсутствуют живые единичные вирусы.

— В итоге получается инактивированная расщепленная вакцина. Далее она проходит многоступенчатую систему очистки, включающую ультрафильтрацию, а также седиментацию, то есть осаждение в высокоскоростных центрифугах. Это делается, чтобы удалить все посторонние примеси, — объясняет Куликов.

Когда очистка завершена, получается моновалент, грубо говоря — вакцина от одного штамма вируса, содержащая, как и рекомендует ВОЗ, не менее 15 микрограммов антигена. Теперь их нужно смешать, чтобы получить поликомпонентную вакцину: трех- или четырехвалентную.

На этом заводе в числе прочих производят современную четырехвалентную вакцину, защищающую сразу от четырех актуальных для сезона штаммов гриппа. Получается, чтобы произвести такую вакцину, нужно четыре раза провести все описанные выше операции и получить четыре моновалента, а затем объединить их в определенных пропорциях.

Препарат готов, осталось разлить его по шприцам, упаковать в герметичные блистеры и промаркировать. Для этого на заводе действует специальная автоматизированная линия, на которой, помимо упаковки, проводится инспектирование тары.

— На инспектировании происходит отбраковка шприцев по дозе, механическим включениям и насечкам на стекле. Мы удаляем даже не бракованные шприцы, а те, у которых есть подозрение на брак, — подчеркивает Алексей Куликов.

Качество вакцины тестируют тут же, на предприятии. На специальном приборе в лаборатории проверяют герметичность шприцев и блистеров, чтобы быть уверенными в чистоте препарата и отсутствии сторонних частиц.

— Во время производственного цикла отдельно взятой вакцины мы проводим более 400 контролей качества полупродуктов, сред, сырья и готовой продукции. Качество готовой продукции мы ставим во главу угла, — отмечает генеральный директор компании Павел Вандышев. — На шприцы, прошедшие контроль, наклеивают этикетки. Другие машины собирают картонные упаковки — туда помещают шприцы и инструкцию.

Две пробирки

Каждый год проходят заседания Всемирной организации здравоохранения, посвященные прогнозу штаммового состава вируса гриппа на предстоящий эпидемический период. Для Северного и Южного полушарий Земли прогнозы свои. Специалисты организации изучают циркуляцию вируса по всей планете, анализируют перемещение людей, миграцию птиц, данные о вспышках гриппа в разных странах.

— После вынесения прогноза мы заказываем штаммы того вируса, который был спрогнозирован. Получаем от ВОЗ две пробирки штамма. Одна — в наш вирусный музей, другая — для производства, — рассказывает начальник цеха производства вакцины Алексей Куликов.

Из одной-единственной пробирки выращивается вирус, который используется для заражения эмбрионов. С ними, кстати, тоже не все просто. Далеко не каждая птицефабрика может поставлять именно куриные эмбрионы, большинство занимается исключительно столовыми яйцами.

— У нас есть свои стандарты сырья и требования, которые мы предъявляем заказчику. На предприятие отправляется группа аудита, которая проверяет птицефабрику по всем параметрам на предмет, сможет ли она поставлять нам продукцию необходимого качества. После одобрения заключаем контракт на поставку, — объяснил Куликов.

Большие планы

Активное строительство производственных корпусов этой компании началось в 2013 году, и уже через два года была выпущена первая партия вакцины «Ультрикс» в рамках Национального календаря прививок — два миллиона доз. К 2018 году объемы производства достигли уже 19 миллионов доз.

— Для нас знаменателен 2019 год, потому что вышел разработанный нами препарат — четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Объемы заказа на нее существенно растут. В прошлом году мы произвели более 30 миллионов доз вакцины, в том числе 5,5 миллиона доз четырехвалентной. В этом году наши объемы составляют порядка 34 миллионов доз, в том числе более 10 миллионов доз «Ультрикс Квадри», 7,5 миллиона доз из которых поставлены в рамках Национального календаря прививок, — рассказал Павел Вандышев.

Вакцину поставляют и в Москву. В этом году Департамент здравоохранения столицы закупил у компании 1,2 миллиона доз вакцины.

Завод планирует наращивать объемы производства. В этом году объем инвестиций в развитие предприятия составил 1,4 миллиарда рублей, которые направили на клинические исследования четырехвалентной вакцины, разработку новых препаратов.

— Мы не останавливаемся на этом, проводим дальнейшую модернизацию предприятия, чтобы в случае необходимости могли покрыть потребности всей страны, в том числе и в реализуемой программе перехода на четырехвалентные вакцины, — отметил Павел Вандышев.

Полностью на прививки с четырьмя штаммами вируса гриппа Россия планирует перейти к 2023 году. Кстати, наша страна седьмая в мире, где по полному циклу производится четырехвалентная вакцина.

Генеральный директор компании отметил, что Россия сегодня достигла огромных успехов в увеличении охвата вакцинацией против гриппа и является одним из мировых лидеров в области мер профилактической защиты.

— Конечно, прививка — дело добровольное, но необходимо отметить, что ответственность в целом за здоровье нашего населения лежит на каждом из нас, — подчеркнул он.

Зачинщик эпидемий

И еще немного о вирусах. Это неклеточные инфекционные агенты. По сути, это ДНК или РНК в белке.

Свойства вируса гриппа определяют два белка — гемагглютинин и нейраминидаза. Они обозначаются соответствующими латинскими буквами H и N, которые мы можем видеть в названии штаммов.

Гемагглютинин помогает вирусу прикрепляться к клетке, а нейраминидаза — проникать в клетку и выходить из нее после размножения. Именно гемагглютинин является основным компонентом вакцин против гриппа. Кстати, буквально через год госкорпорация «Ростех» в лице «Нацимбио» планирует войти в пятерку крупнейших в мире производителей гемагглютинина, в несколько раз увеличив его производство.

Что касается вируса гриппа, то он делится на типы А, В и С. Вирусы группы А самые опасные, именно они «зачинщики» эпидемий и пандемий. Еще этот тип вируса более заразен, чем В и С. Это объясняется тем, что вирус А содержит два типа нейраминидазы и четыре типа гема гглютинина. Из-за этого он более изменчив, тогда как вирусы В не подразделяются на подтипы.

Вирус гриппа С и вовсе содержит только гемагглютинин, он не вызывает эпидемий, лишь приводит к заболеваниям в легкой и бессимптомной форме у детей и пожилых людей.

Эпидемия коронавирусной инфекции, которой сейчас охвачен весь мир, далеко не исключение из правил. Первую вспышку заболевания, похожего на грипп, описал еще Гиппократ в 412 году до нашей эры. Пандемии гриппа определенно известны с XVI века, в XVIII веке в Европе было три масштабные эпидемии гриппа. В 1781–1782 годах заболели более 75 процентов жителей Европы.

А самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества считается «испанка». Она длилась с января 1918-го по 1920 год. Тогда во всем мире заразились не менее 550 миллионов человек — это порядка 30 процентов от всего населения планеты на то время. Число жертв пандемии «испанки», по разным подсчетам, оценивают от 17 миллионов до 50–100 миллионов человек. Летальность от этой болезни с таким средиземноморским названием составляла от трех до двадцати процентов.

КСТАТИ

Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменений вирусов гриппа. Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время непосредственно после вакцинации. Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

ЦИФРА

60 процентов населения Москвы уже сделали прививку от гриппа, сообщает столичный Роспотребнадзор.

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