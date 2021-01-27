В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

Фото: Пелагия Замятина ,«Вечерняя Москва»

В столице отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге в среду, 27 января.

По словам главы города, в столице улучшается эпидемиологическая обстановка. Так, за последнюю неделю в Москве зафиксировано не более 2-3 тысяч новых пациентов с COVID-19 в день. Число госпитализированных понизилось еще на одну тысячу человек, уточнил глава города.

В связи с этим Сергей Собянин подписал указ о смягчении антиковидных мер в столице. В частности, мэр снял ограничения на работу ресторанов и клубов с 23:00 до 06:00. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.

— Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений, — говорится в сообщении.

При этом глава города отметил, что все заведения по-прежнему должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные правила по рассадке посетителей.

Смягчение ограничений вступило в силу с 27 января, уточнил мэр. По его словам, разрешение на ночную работу для развлекательных заведений поможет пострадавшим во время пандемии отраслям потребительского рынка.

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