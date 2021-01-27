Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленке

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требования для работодателей о дистанционном режиме работы. Об этом в среду, 27 января, сообщается в личном блоге главы города.

Отмечается, что требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников теперь носит рекомендательный характер.

— Несмотря на снижение темпов заболеваемости, коронавирус еще не побежден и риск заболеть остается. Если есть возможность работать удаленно, имеет смысл ею воспользоваться, — подчеркнул Сергей Собянин.

Также работодатели по-прежнему должны переводить на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Исключением могут быть те граждане, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

По словам главы города, перевод на дистанционный формат работы помог на 40 процентов снизить пассажиропоток в общественном транспорте столицы.

— Благодаря вовремя введенному ограничению 1,22 миллиона москвичей, включая людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, смогли остаться дома и не подвергать риску здоровье, — отметил мэр Москвы.

Он добавил, что своевременный перевод горожан на удаленку не только повлиял на темпы роста заболеваемости, но и помог сохранить москвичей в безопасности без введения локдауна. Сергей Собянин также подчеркнул, что дистанционный режим работы оказался очень удобным для столичных компаний. Так, некоторые организации приняли решение сохранить его и после завершения пандемии.

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