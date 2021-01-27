Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленке
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленке

Ксения Монахова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требования для работодателей о дистанционном режиме работы. Об этом в среду, 27 января, сообщается в личном блоге главы города.

Отмечается, что требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников теперь носит рекомендательный характер.

— Несмотря на снижение темпов заболеваемости, коронавирус еще не побежден и риск заболеть остается. Если есть возможность работать удаленно, имеет смысл ею воспользоваться, — подчеркнул Сергей Собянин.

Также работодатели по-прежнему должны переводить на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Исключением могут быть те граждане, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

По словам главы города, перевод на дистанционный формат работы помог на 40 процентов снизить пассажиропоток в общественном транспорте столицы.

— Благодаря вовремя введенному ограничению 1,22 миллиона москвичей, включая людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, смогли остаться дома и не подвергать риску здоровье, — отметил мэр Москвы.

Он добавил, что своевременный перевод горожан на удаленку не только повлиял на темпы роста заболеваемости, но и помог сохранить москвичей в безопасности без введения локдауна. Сергей Собянин также подчеркнул, что дистанционный режим работы оказался очень удобным для столичных компаний. Так, некоторые организации приняли решение сохранить его и после завершения пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

работодателиСергей Собянинудаленка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте