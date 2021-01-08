Остаточные процессы: врач дал рекомендации переболевшим коронавирусом дома

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Из 147 миллионов человек в стране коронавирусом переболели более 3,3 миллиона человек. Большая часть из них перенесли болезнь дома, принимая лекарства по рецепту врачей, но без интенсивной терапии. Учитывая уже более чем 10-месячный опыт борьбы с пандемией в нашей стране, с лечением особых проблем нет. Лекарства, методы и рекомендации известны. Как же вести себя тем, кто уже переболел коронавирусом дома? Как перенести период реабилитации? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком.

Что нужно употреблять после отрицательного теста?

Врач советует использовать пищу, содержащую большое количество антиоксидантов.

— Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы — новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию, — сказал Болибок.

Нужно ли перестроить режим дня и работы?

Определяющим при выборе работы должно быть самочувствие перенесшего ковид пациента.

— Все зависит от самочувствия. Если работа не требует особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить, — отмечает Болибок.

Системная воспалительная реакция, происходящая при ковиде, характеризуется тем, что в организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы.

— Усиливая физическую нагрузку, мы насыщаем организм кислородом. Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно, — говорит врач.

Можно ли контактировать с «ковидниками»?

По оценкам Болибока, риск заражения переболевшего коронавирусом человека минимален:

— Если человек выздоровел, он тут же не заразится от больного COVID-19. Антитела действуют достаточно долго. В Ухани до сих сохраняется высокий уровень антител. При этом сразу после болезни неуклонно снижается уровень антител. Но это не значит, что у человека исчез иммунитет. Клетки иммунной системы вступают в бой, как только в организм попадает вирус.

Наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения. Однако заражение еще не означает заболевание.

Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший коронавирус очень быстро.

А нет ли риска того, что даже обладающий постковидным иммунитетом, но повторно зараженный болезнью человек будет распространять инфекцию? Болибок исключает такой сценарий.

— Для заражения других нужно, чтобы вирус проник внутрь ваших клеток, размножился, чтобы вы стали заразными. Но это происходит через несколько дней. Если вы иммунный, у вас не будет инкубационного периода, вирус уже будет уничтожен, заразив пару тройку клеток. В этом и суть коллективного иммунитета. Если бы переболевшие при повторном заражении распространяли вирусы, то они в нас циркулировали бы бесконечно, — утверждает специалист.

Нужно ли делать КТ?

Известно, что одним из симптомов коронавируса является поражение легких. Если болезнь перенесена в легкой форме, нет затрудненного дыхания, то после выздоровления смысла в компьютерной томографии (КТ) нет.

— КТ делается по показаниям. Должны быть симптомы. Это вовсе не безобидная процедура. Во время нее пациент получает большую дозу рентгеновского излучения. Если есть температура, одышка и затрудненное дыхание, если не хватает сил и воздуха при физической нагрузке, тогда есть смысл в КТ, — добавил Болибок.

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