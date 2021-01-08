«Тяжело болен»: друг рассказал о состоянии находящегося в реанимации Грачевского

Фото: «Вечерняя Москва»

Состояние режиссера, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского остается прежним. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заслуженный артист России Владимир Долинский.

— К сожалению, пока никаких изменений нет. Он в больнице, тяжело болен. Жена с ним на связи, — сказал друг режиссера.

Грачевский сообщил о своем заражении коронавирусом 21 декабря. Сначала он лечился дома. 27 декабря стало известно, что режиссера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Сейчас он находится в реанимации, у него поражено 75 процентов легких.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист раскритиковал заявление Малышевой о детях с коронавирусом