«Тяжело болен»: друг рассказал о состоянии находящегося в реанимации Грачевского
Состояние режиссера, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского остается прежним. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заслуженный артист России Владимир Долинский.
— К сожалению, пока никаких изменений нет. Он в больнице, тяжело болен. Жена с ним на связи, — сказал друг режиссера.
Грачевский сообщил о своем заражении коронавирусом 21 декабря. Сначала он лечился дома. 27 декабря стало известно, что режиссера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Сейчас он находится в реанимации, у него поражено 75 процентов легких.
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