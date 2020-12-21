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Худрук «Ералаша» Борис Грачевский заразился коронавирусом
Фото: Из личного архива Бориса Грачевского

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский заразился коронавирусом

Юлия Ямпольская

Общество

Режиссер и сценарист Борис Грачевский заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам художественного руководителя киножурнала «Ералаш», он чувствует себя нормально.

— Да, я дома нахожусь, — уточнил Грачевский.

Борис Грачевский является режиссером, сценаристом, автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также автором проекта «Социальная реклама», создателем нескольких документальных фильмов.

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