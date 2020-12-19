Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Эммануэля Макрона

Фото: Официальный сайт президента РФ

Состояние президента Франции Эммануэля Макрона, который заразился коронавирусной инфекцией, на данный момент стабильное. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что французский лидер проходит регулярные обследования.

— У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19 — усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции, — отметили в администрации президента.

Ранее сообщалось, что Макрон уйдет в самоизоляцию и будет работать в дистанционном режиме из-за положительного теста на COVID-19.

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