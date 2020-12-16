Сопровождавший Байдена в поездке журналист заразился COVID-19

Фото: flickr.com / Phil Roeder

Журналист, который сопровождал в поездке избранного президента США Джо Байдена, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в штабе политика в среду, 16 декабря.

— Мы немедленно отследили контакты этого человека, и он не находился в контакте с Байденом, — говорится в заявлении штаба.

Уточняется, что заболевший журналист использовал маску и соблюдал социальную дистанцию на протяжении всей поездки. Тем не менее из мер предосторожности на карантин ушел представитель офиса Байдена по работе с прессой.

Также другие журналисты пула, контактировавшие с зараженным, пока не будут некоторое время участвовать в мероприятиях с Байденом, передает РИА Новости.

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