Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сопровождавший Байдена в поездке журналист заразился COVID-19
Фото: flickr.com / Phil Roeder

Сопровождавший Байдена в поездке журналист заразился COVID-19

Евгения Звощик

В мире

Журналист, который сопровождал в поездке избранного президента США Джо Байдена, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в штабе политика в среду, 16 декабря.

— Мы немедленно отследили контакты этого человека, и он не находился в контакте с Байденом, — говорится в заявлении штаба.

Уточняется, что заболевший журналист использовал маску и соблюдал социальную дистанцию на протяжении всей поездки. Тем не менее из мер предосторожности на карантин ушел представитель офиса Байдена по работе с прессой.

Также другие журналисты пула, контактировавшие с зараженным, пока не будут некоторое время участвовать в мероприятиях с Байденом, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Джо Байден рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Джо БайденСШАкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как Женя ходил в комсомол

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Актер помог умирающей девочке. А мог бы просто ее не заметить

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Унижения и избиения за деньги: как очистить Сеть от треша

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Все мнения
О проекте