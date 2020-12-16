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Джо Байден рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Фото: instagram.com/JoeBiden

Джо Байден рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Евгения Звощик

В мире

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции раньше тех, кто находится в группе риска. Об этом политик сообщил в среду, 16 декабря.

— Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна, — пояснил Байден.

Кроме того, он пояснил, что в данный момент его команда работает над таким планом. Байден также пообещал, что привьется от COVID-19 публично, передает РИА Новости.

14 декабря в Штатах стартовала вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.

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