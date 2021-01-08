Инфекционист раскритиковал заявление Малышевой о детях с коронавирусом

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Утверждение телеведущей и врача Елены Малышевой о том, что дети не передают коронавирус взрослым, является мифом. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

Ранее Малышева на своей странице в Instagram объяснила, кто рискует умереть без вакцинации от коронавируса. Она также заявила, что прививка не нужна детям, так как они не болеют и не передают COVID-19 взрослым.

— Это миф, — сказал Акинфиев. — Дети в действительности передают инфекцию. Вирус у инфицированных детей, как и у взрослых, выделяется через слизистую. Благодаря этому с помощью полимеразной цепной реакции при анализе мы и можем определить, что человек инфицирован, даже если внешне симптомы болезни не проявляются.

Собеседник «ВМ» пояснил, что именно после такого мазка делается вывод: здоров человек или болен. В случае «положительного теста», по словам доктора, в дыхании человека, в том числе и ребенка, присутствует аэрозоль, содержащий инфекцию, и это грозит заражением тем, кто рядом.

Благодаря крепкой иммунной системе ребенок обычно легче переносит коронавирус, согласился врач. Однако в течение определенного периода «маленькие пациенты могут передавать болезнь».

По мнению эксперта, однозначный ответ о необходимости вакцинации детей давать рано: этот вопрос находится на стадии изучения. Что касается переболевших, по словам врача, подход должен быть индивидуальным.

— Учитывая классическую монологию, переболевшие не подлежат вакцинации. Но, согласно последним рекомендациям, через полгода вакцинация переболевших коронавирусом становится актуальной, так как иммунитет к нему не стойкий, — сообщил медик.

Точно определить, защищен организм от коронавируса или нет, можно по количеству антител в крови человека, пояснил Акинфеев. Иногда, по его словам, болезнь переносят без воспаления легких, бессимптомно, на ногах. Но в этих случаях иммунитет имеет кратковременный характер. Инфекционист подчеркнул, что говорить предметно, есть у человека иммунитет или нет, «можно только имея результаты анализов».

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