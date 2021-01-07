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Эксперт рассказала рецепты салатов, укрепляющих иммунитет
Фото: pexels.com / Toni Cuenca

Эксперт рассказала рецепты салатов, укрепляющих иммунитет

Юлия Курганова

Здоровье

Блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала, как укрепить иммунитет с помощью салатов.

Она отметила, что необходимо уменьшить в салатах количество покупного майонеза, так как его основой является рафинированное растительное масло, которое почти не содержит полезных веществ. Этому привычному соусу можно легко найти замену.

— Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент — это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени, — рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Так, по словам Малышевой, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло. Укроп, петрушка, кинза и другие травы полезны для пищеварения и иммунитета.

Также полезны молотый черный перец, куркума и другие специи. Блогер посоветовала добавить в салат имбирь в измельченном виде для придания остроты.

Малышева добавила, что даже салат оливье может быть полезным, если вместо консервированного горошка положить свежий или свежемороженый, а заправку сделать самим. Колбасу можно заменить на соленую или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более легким для усвоения.

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