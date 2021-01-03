Диетолог рассказала, как вернуться к здоровому питанию после праздников

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Для того чтобы без вреда для здоровья вернуться к правильному питанию после обильного новогоднего застолья, необходимо включать в рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявила врач-диетолог Лилия Иванова.

По ее словам, если вы решили похудеть после продолжительных праздничных трапез, переходить к более здоровому питанию нужно постепенно:

— Например, от салатов с майонезом можно потихоньку отказываться, и заменять их на более легкие закуски с большим количеством зелени, огурцов и помидоров. Тяжелые мясные блюда можно заменить на нежирные сорта рыбы, мясо индейки или курицы.

Собеседница «ВМ» отметила, что при переходе с праздничного меню на обычное, обязательно нужно прекращать распитие алкогольных напитков и сладких газировок.

— Стоит запомнить, что газированная вода, спиртное и холодная еда, а также любые салаты, заправленные майонезом, провоцируют переедание, чувство вздутия в животе и иные негативные последствия для желудочно-кишечного тракта, — уточнила Иванова.

Кроме того, сладости, любые кондитерские изделия провоцируют аппетит и лишь на непродолжительный период утоляют чувство голода:

— Дело в том, что любые сладкие продукты вызывают выброс инсулина, который, в свою очередь, провоцирует всегда голод. Лучше даже вместо сладостей съесть какое-то жирное основное блюдо, если нет противопоказаний, это намного лучше, чем объедаться сладостями. Так вы хоть надолго сможете избавить себя от возникновения аппетита и не будете набрасываться каждые несколько часов на еду.

Эксперт отметила, что регулярное переедание способно вызвать такие заболевания, как панкреатит, и проблемы с желудочно-кишечным трактом. А чтобы пища легче усваивалась, в организм должно поступать достаточное количество жизненно важных компонентов:

— В пище должны присутствовать продукты всех основных групп: растительные жиры, фрукты, сложные углеводы, белки, рыба, орехи, — перечислила врач.

Именно эти продукты питания позволят без лишних стрессовых механизмов перейти с праздничных перееданий на сбалансированное питание.

— Кстати, зелень и продукты зеленого цвета намного легче помогают пище усваиваться. Ешьте больше петрушки, укропа, кинзы, яблок, зеленые салаты, авокадо, овощи. Также старайтесь есть как можно больше белковой пищи и рыбы.

Вместо сладостей врач рекомендует отдавать свое предпочтение шоколаду темных сортов, который лучше сочетать с фруктами или ягодами. Также не нужно забывать о физических нагрузках и водном балансе.

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