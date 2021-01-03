Диетолог Елена Соломатина назвала опасные свойства мандаринов

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Этот ароматный фрукт является незаменимым атрибутом новогоднего стола. Его обожают как взрослые, так и дети. Еще это вкусное лакомство является прекрасным ингредиентом для приготовления изысканных десертов. Речь идет, конечно же, о мандарине. Помимо приятного вкуса, этот фрукт является кладезем огромного числа витаминов. Однако далеко не всегда мандарины бывают полезными, а в отдельных случаях их употребление может нанести непоправимый вред здоровью. «Вечерняя Москва» узнала, какую опасность может в себе таить этот цитрусовый фрукт.

Польза

Как рассказала нашему корреспонденту врач-диетолог Елена Соломатина, у мандарина полезных свойств очень много:

— Это и витамины А, D, К, полезные кислоты, а также такие минералы, как фосфор, магний, калий, натрий и кальций. В этих фруктах присутствуют природные антисептики и фитонциды, эфирные масла и каротин.

В холодную пору года потребление цитрусовых восполняет дефицит витаминов в организме, отметила эксперт, и благодаря содержанию аскорбиновой кислоты укрепляет иммунную систему.

Кроме того, мандарин обладает жаропонижающим действием и помогает преодолеть простудные заболевания.

Более того, мандарин является прекрасным заменителем сладостей. Да и в отличие от них это низкокалорийный продукт, который улучшает обменные процессы и способствует снижению веса.

Вред

Но, несмотря на полезные свойства любимого многими цитруса, он является сильным аллергеном.

По словам эксперта, содержащаяся в мандаринах аскорбиновая кислота способна вызывать раздражение слизистой оболочки желудка.

— По этой причине я бы не рекомендовала употреблять этот фрукт при гастритах, язвенных процессах или повышенной кислотности. Это приведет к обострению желудочных заболеваний. Лучше отказаться от цитрусовых и тем людям, которые страдают холециститом или гепатитом, — отметила Соломатина.

Эксперт также отметила, что каротин, содержащийся во фрукте, может накапливаться в печени и повреждать ее. Особенно, если этот орган и без того ослаблен из-за всевозможных болезней. Кроме того, часто поедание мандаринов разрушает зубную эмаль и способно вызвать кариес.

Эксперт предупредила, что взрослому человеку можно съедать до трех фруктов в день, а людям с заболеваниями желудка лучше вовсе не есть. Также не стоит давать детям этот фрукт до трех лет из-за риска развития аллергии.

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