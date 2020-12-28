Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в год Белого Металлического Быка

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, чего стоит ожидать от года Белого Металлического Быка разным знакам зодиака.

По его словам, Овны сделают для себя верные выводы уже в первой декаде года. А если они приложат максимальные усилия для достижения своих целей, то смогут добиться таких результатов, о которых даже не мечтали.

Для Тельцов в 2021 году произойдет некое обнуление, после которого им нужно будет выбрать новый путь.

— Это очень хорошо, потому что, помимо чего-то нового, 2021-й благоволит всем начинаниям. Удача на вашей стороне! — считает ясновидящий.

Близнецы в новом году смогут обрести «нового себя», изменить свои ключевые позиции и «повернуть реки вспять». Им только нужно будет избегать рисков в первой половине года, советует экстрасенс.

Для Раков год начнется с хлопот, которые могли быть уже давно решены. В 2021 году представителям этого знака зодиака следует оставаться спокойными в любой ситуации. А также следует уделить внимание личной жизни, если она их не устраивает.

Львам лучше всего наметить план, которого можно будет придерживаться весь следующий год.

— Если вы не любите планировать, то год вас будет преследовать сумбур в разных областях. Но все зависит только от вас! — уточнил Мехди Вафа.

Он пояснил, что Дев ожидают перемены в личной жизни. Большая вероятность стать родителем. Кроме того, этот знак вполне может реализовать себя в творческом плане.

Главная задача для Весов в 2021 году — избегать любых страхов. Это может спасти от многих затруднительных ситуаций.

Скорпионам 2021-й подарит гармонию в полном смысле этого слова. При этом от них не потребуется большого количества усилий. Год располагает больше к тому, чтобы пожинать плоды прошлых усилий и переживаний.

С начала года судьба потребует от Стрельцов решений, которые им придется принять даже в случае неготовности к ним.

— Чтобы потом не пожалеть, думайте, а потом делайте. Если вы примите верные решения, то ваша жизнь наполнится не только смыслом, но и крайне важными переменами, — отметил экстрасенс.

Он посоветовал Козерогам начать год с полноценного отдыха. Огромное количество планов, перспектив и событий уже ожидают представителей этого знака в новом году.

Для Водолеев год Быка хорош для любого рода экспериментов. Мир открыт и ждет хода.

— Воспользуйтесь всеми средствами, чтобы найти себя, свое место и получить максимальную отдачу от всех прежних усилий, — посоветовал Вафа.

Рыбам экстрасенс посоветовал жить по принципу «здесь и сейчас». Для них может оказаться трудной середина года, однако ситуация изменится к его концу, передает слова предсказателя «СтарХит».

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