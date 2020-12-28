Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в год Белого Металлического Быка
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, чего стоит ожидать от года Белого Металлического Быка разным знакам зодиака.
По его словам, Овны сделают для себя верные выводы уже в первой декаде года. А если они приложат максимальные усилия для достижения своих целей, то смогут добиться таких результатов, о которых даже не мечтали.
Для Тельцов в 2021 году произойдет некое обнуление, после которого им нужно будет выбрать новый путь.
— Это очень хорошо, потому что, помимо чего-то нового, 2021-й благоволит всем начинаниям. Удача на вашей стороне! — считает ясновидящий.
Близнецы в новом году смогут обрести «нового себя», изменить свои ключевые позиции и «повернуть реки вспять». Им только нужно будет избегать рисков в первой половине года, советует экстрасенс.
Для Раков год начнется с хлопот, которые могли быть уже давно решены. В 2021 году представителям этого знака зодиака следует оставаться спокойными в любой ситуации. А также следует уделить внимание личной жизни, если она их не устраивает.
Львам лучше всего наметить план, которого можно будет придерживаться весь следующий год.
— Если вы не любите планировать, то год вас будет преследовать сумбур в разных областях. Но все зависит только от вас! — уточнил Мехди Вафа.
Он пояснил, что Дев ожидают перемены в личной жизни. Большая вероятность стать родителем. Кроме того, этот знак вполне может реализовать себя в творческом плане.
Главная задача для Весов в 2021 году — избегать любых страхов. Это может спасти от многих затруднительных ситуаций.
Скорпионам 2021-й подарит гармонию в полном смысле этого слова. При этом от них не потребуется большого количества усилий. Год располагает больше к тому, чтобы пожинать плоды прошлых усилий и переживаний.
С начала года судьба потребует от Стрельцов решений, которые им придется принять даже в случае неготовности к ним.
— Чтобы потом не пожалеть, думайте, а потом делайте. Если вы примите верные решения, то ваша жизнь наполнится не только смыслом, но и крайне важными переменами, — отметил экстрасенс.
Он посоветовал Козерогам начать год с полноценного отдыха. Огромное количество планов, перспектив и событий уже ожидают представителей этого знака в новом году.
Для Водолеев год Быка хорош для любого рода экспериментов. Мир открыт и ждет хода.
— Воспользуйтесь всеми средствами, чтобы найти себя, свое место и получить максимальную отдачу от всех прежних усилий, — посоветовал Вафа.
Рыбам экстрасенс посоветовал жить по принципу «здесь и сейчас». Для них может оказаться трудной середина года, однако ситуация изменится к его концу, передает слова предсказателя «СтарХит».
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