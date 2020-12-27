Бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на 2021 год

2021 год для всех знаков зодиака станет новой точкой отсчета в жизни / Фото: pixabay.com

Уходящий 2020 год выдался сложным для многих. О том, чего ждать в деловой сфере в 2021 году, в подробном гороскопе для всех знаков зодиака рассказала астролог Юлия Урусэль.

Овен

2021 год для многих Овнов обещает быть насыщенным и плодотворным. В самые важные и ответственные моменты Овнам стоит прислушиваться к интуиции, но полностью полагаться на нее рискованно. Год крайне благоприятен для расширения бизнеса, поиска надежных партнеров и начала новых проектов.

Телец

В 2021 году, скорее всего, на первый план у Тельцов выйдет продвижение и улучшение финансового положения. Но результаты стараний и усилия на работе будут непостоянными: то головокружительный взлет, то резкое падение. Возможны значительная потеря денег и увольнение. Важные проекты лучше перенести на второе полугодие.

Близнецы

В новом году перед Близнецами, вероятно, откроются новые перспективы. Особенно успешной окажется работа в коллективе. Выгодное партнерство может принести не только финансовое благополучие, но и крепкие долгосрочные связи и поддержку в сложной ситуации.

Рак

Для Раков 2021 год, вероятно, окажется удачным в плане ведения бизнеса и увеличения дохода. В начале года могут возникнуть трудности и потеря ориентира, но уже к лету Ракам наверняка удастся вернуться к делам. Не исключены приятные сюрпризы в виде неожиданного прихода денег и заключения крайне выгодного контракта.

Лев

2021 год для Львов — неблагоприятный период для сомнительных сделок. Риск вряд ли себя оправдает. Наоборот, велика вероятность потери крупной суммы денег. Правильной стратегией для Львов в грядущем году станут тщательное планирование трат, подробный подсчет бюджета и разумная экономия.

Дева

В 2021 году многим Девам будет сопутствовать удача. На работе дела пойдут как по маслу, а текущие проекты могут стать более успешными, чем предполагалось. Большую часть времени, сил и энергии Девы, скорее всего, потратят на профессиональную деятельность. Руководство обязательно заметит целеустремленность Дев и наверняка вознаградит их премией или повышением.

Весы

В наступающем 2021 году большинство Весов окажется перед выбором приоритетов. Если они будут уделять больше внимания работе и развитию своего дела, то, скорее всего, достигнут заметных результатов. Начало года благоприятно для открытия нового бизнеса и реализации трудоемких проектов.

Скорпион

В 2021 году Скорпионам стоит набраться терпения и воздержаться от суеты. Работа по четкому плану и сотрудничество с надежными партнерами принесут успех, а последствия от непродуманных действий могут стать досадной преградой к достижению цели.

Стрелец

В первой половине 2021 года благодаря поддержке партнеров и коллег Стрельцы смогут показать себя с лучшей стороны и развить свой творческий потенциал. Перемены на работе откроют перед Стрельцами невероятные перспективы.

Козерог

На протяжении всего 2021 года многие Козероги будут активно заняты карьерой. Перед ними откроются новые возможности, которые не стоит упускать. Старые дела тоже напомнят о себе. Только разобравшись с проблемами прошлого представителям этого знака зодиака удастся правильно распределить силы и время.

Водолей

Большинство Водолеев в 2021 году ждут перемены. В начале года излишняя активность может привести к неудачам и проблемам, а планирование и гибкость окажутся залогом успеха. Первая половина года отлично подойдет для подписания договоров, начала нового проекта и реализации тщательно продуманных идей.

Рыбы

В 2021 году многие Рыбы займутся незавершенными прошлогодними проектами. Эффективность их работы зависит от мотивации и четкого понимания цели. Конец года — благоприятный период для проявления профессионализма и активных действий.

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