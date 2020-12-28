Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Новый год проведу в больнице»: Бориса Грачевского госпитализировали в Москве
Фото: www.youtube.com/watch?v=KwxoCdkafLU

«Новый год проведу в больнице»: Бориса Грачевского госпитализировали в Москве

Ростислав Зубков

Общество

Бориса Грачевского доставили в столичную больницу с коронавирусом. Об этом худрук «Ералаша» рассказал РИА Новости.

— Я в больнице № 52. Новый год проведу здесь, лечусь, — заявил он агентству.

Отметим, что о своем заражении ковидом Грачевский сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку.

Борис Грачевский является режиссером, сценаристом, автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также автором проекта «Социальная реклама», создателем нескольких документальных фильмов. С 2002 года он является художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вдова и тяжелобольная дочь Баталова заразились коронавирусом

МосквагоспитализацияБорис Грачевский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте