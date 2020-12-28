«Новый год проведу в больнице»: Бориса Грачевского госпитализировали в Москве
Бориса Грачевского доставили в столичную больницу с коронавирусом. Об этом худрук «Ералаша» рассказал РИА Новости.
— Я в больнице № 52. Новый год проведу здесь, лечусь, — заявил он агентству.
Отметим, что о своем заражении ковидом Грачевский сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку.
Борис Грачевский является режиссером, сценаристом, автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также автором проекта «Социальная реклама», создателем нескольких документальных фильмов. С 2002 года он является художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш».
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