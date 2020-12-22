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Вдова и тяжелобольная дочь Баталова заразились коронавирусом
Гитана Леонтенко и ее дочь Мария лечатся дома / Фото: youtube.com

Вдова и тяжелобольная дочь Баталова заразились коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и ее тяжелобольная дочь заразились COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель семьи Юлия Антонова.

Она отметила, что из-за болезни женщин под угрозой оказалась сделка по возврату имущества Баталова Леонтенко, незаконно присвоенного актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным. Опасаясь инфицировать кого-нибудь еще, вдова артиста отказалась идти на «очную ставку» к нотариусу.

Однако, по словам Антоновой, позже выяснилось, что присутствие обеих сторон для оформления документов не обязательно. Участники спора смогут подписать документы в любой назначенный день, не встречаясь.

Также представительница семьи Баталовых отметила, что ее клиенты давно простили подозреваемых в аферах с имуществом Цивина и Дрожжину и хотят просто спокойно получить свое имущество назад.

— Но это преступление публичное. Забрать заявление невозможно в силу закона. Даже после добровольного возмещения вреда уголовное преследование не прекращается, — подчеркнула Антонова, передает издание Teleprogramma.pro.

Напоминаем, что в отношении аферистов Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю в еще одной, а также лишилась крупной суммы денег. В настоящее время на спорное имущество наложен арест, а подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

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