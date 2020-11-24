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«Это мерзопакостно»: Грачевский прокомментировал поступок мошенников, обокравших вдову Баталова
Борис Грачевский

«Это мерзопакостно»: Грачевский прокомментировал поступок мошенников, обокравших вдову Баталова

Захар Чайченко

Звезды

Российский режиссер Борис Грачевский признался, что в свое время пара мошенников — Наталья Дрожжина и Михаил Цивин — хотели втереться в доверие и к нему, однако он вовремя разорвал все отношения.

— Все люди, представляющие в кино какой-то интерес, попадают в поле зрения этой пары. Их желание дружить немного меня настораживало. Но тем не менее сначала Дрожжина и Цивин казались мне нормальными, вежливыми людьми. Но в тот момент, когда я узнал о случившемся, они для меня перестали существовать, — прокомментировал Грачевский ситуацию вокруг наследства Алексея Баталова.

Борис Грачевский также сравнил бизнес супружеской пары с конторой черных риелторов. По его мнению, ситуация, произошедшая с Алексеем Баталовым, — «абсолютно страшная история». Грачевский считает, что мошенники запудрили мозги актеру на старости лет, а после того как сценарист увидел цитату «Баталов — все, а она кто? Цирковая цыганка», обращенную к овдовевшей Гитане Леонтенко, он признался, что был сильно возмущен.

Тем не менее Грачевский сообщил, что не желает Дрожжиной и Цивину никакого наказания, однако их «черный бизнес» режиссер крайне осуждает, передает «Телепрограмма».

— Говоря о них, мне хочется помыть руки и прополоскать рот. Это мерзопакостно. Я уверен в том, что она никакая не заслуженная артистка, а он даже не юрист, — высказался Грачевский.

Кроме того, Грачевский подчеркнул, что в свое время они пытались завладеть и его доверием, привезя легкую куртку его дочери, что немало удивило артиста. Также руководитель «Ералаша» вспомнил, что Дрожжина рассказывала ему о том, как привезла баночку красной икры советской актрисе Римме Марковой, когда последняя пожаловалась на ее отсутствие. С его слов, везти банку через всю Москву — это ненормально.

Обвинения Дрожжиной, направленные в адрес Грачевского, что он якобы приходил на мероприятия с малолетками, артист назвал «глупостями».

Напоминаем, что в отношении аферистов Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю в еще одной, а также лишилась крупной суммы денег. В настоящее время на спорное имущество наложен арест, а аферистам грозит до десяти лет тюрьмы.

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мошенникиМихаил ЦивинБорис Грачевский
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