Вдова Баталова со слезами на глазах попросила Дрожжину и Цивина вернуть ей дом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вдова советского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко попросила актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина вернуть обратно ее имущество.

Ранее юрист Цивин, обвиненный вместе со своей женой в мошенничестве, не без сарказма пожелал вдове Баталова здоровья. Кроме того, он иронично подметил, что именно благодаря ей сможет узнать, какие условия ожидают его в заключении.

Леонтенко не смогла сдержать слез после жестокой реплики Цивина и дала волю чувствам. Она заявила, что больше не желает ничего знать о парочке мошенников.

— Поверьте, клянусь богом, я люблю свою дочь, своего мужа, свою страну! И я ничего плохого не делала. Верните Машке ее дом… Чтоб она не просила ни у кого, — попросила Леонтенко супружескую пару.

Кроме того, вдова призналась, что она не оказывалась в подобных ситуациях ранее, а также не имела опыта в дележке наследства.

— Знаете, опыта же нет такого, чтоб мужья умирали, это же бывает один раз, — сообщила Леонтенко в телепередаче «Новые русские сенсации».

Напоминаем, что в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за махинаций артистов дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю еще в одной, а также лишилась крупной суммы денег. В настоящее время на спорное имущество наложен арест, а аферистам грозит до десяти лет тюрьмы.

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