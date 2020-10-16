Вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве

Фото: АГН «Москва»

Вдову и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве с имуществом семьи актера. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили несколько важных свидетелей. Кроме того, они запросили регистрационные дела по объектам недвижимости. В финансово-кредитные организации были отправлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На спорное имущество наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее по российскому телевидению сообщили, что у вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Утверждалось, что за этим стоят близкие люди артиста, опекавшие его семью последние 15 лет.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав завести уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно их родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с наследством Алексея Баталова.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Он снялся в более чем 40 фильмах, среди которых картины, ставшие классикой отечественного кинематографа: «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Зонтик для новобрачных» и многие другие.

За свои заслуги был удостоен ряда государственных премий СССР и РФ.

15 июня 2017 года Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни.

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