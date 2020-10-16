Мужчина украл икону из храма в центре Москвы

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Россия, Москва, Успенский переулок, 4с5 Карта всех событий

Неизвестный мужчина похитил икону из храма в центре Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел 15 октября в Успенком переулке, дом 4, строение 5. В полицию обратилась женщина 1950 года рождения. Она сообщила, что неизвестный мужчина украл икону.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Ведутся следственные действия.

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