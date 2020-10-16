Неизвестные украли декоративную доску для серфинга у входа в кофейню в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

В центре Москвы украли доску для серфинга, принадлежащую кофейне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 14 октября, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась управляющая в кофейне на улице Покровка. Она сообщила, что накануне вечером вышла из заведения и обнаружила пропажу доски для серфинга фиолетового цвета, которая стояла у входа в кафе в качестве декора.

Уточняется, что доска стоимостью 8 тысяч рублей не была закреплена.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в Москве. По данным полиции, кража произошла в ночь с 13 на 14 октября.

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