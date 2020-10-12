Сотрудники кафе в Москве вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей

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Сотрудники столичного кафе вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Как уточняется, пострадавший познакомился с девушкой в Сети и пригласил ее на встречу в одну из кальянных города.Там он попросил меню, однако официант заявил, что перечня блюд нет, так как кафе открылось недавно. Сотрудник заведения рекомендовал заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки.

Посетитель согласился, но, когда изучил счет, возмутился его суммой — он обязан был заплатить 19 тысяч рублей. При попытке прояснить ситуацию в адрес мужчины начали поступать угрозы от работников кальянной. Пострадавший вынужден был передать им имевшиеся деньги и в сопровождении злоумышленников снять в банкомате оставшуюся сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже, позднее его переквалифицировали на дело о вымогательстве. Полицейские задержали группу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, говорится на официальном сайте МВД.

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