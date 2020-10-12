Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудники кафе в Москве вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com

Сотрудники кафе в Москве вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей

Юлия Захарова

Происшествия

Сотрудники столичного кафе вынудили мужчину оплатить счет на 19 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Как уточняется, пострадавший познакомился с девушкой в Сети и пригласил ее на встречу в одну из кальянных города.Там он попросил меню, однако официант заявил, что перечня блюд нет, так как кафе открылось недавно. Сотрудник заведения рекомендовал заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки.

Посетитель согласился, но, когда изучил счет, возмутился его суммой — он обязан был заплатить 19 тысяч рублей. При попытке прояснить ситуацию в адрес мужчины начали поступать угрозы от работников кальянной. Пострадавший вынужден был передать им имевшиеся деньги и в сопровождении злоумышленников снять в банкомате оставшуюся сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже, позднее его переквалифицировали на дело о вымогательстве. Полицейские задержали группу мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, говорится на официальном сайте МВД.

Читайте также: Подозреваемую в краже денег с карты столичной пенсионерки задержали

уголовное деловымогательствополиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Все мнения
О проекте