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Подозреваемую в краже денег с карты столичной пенсионерки задержали
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемую в краже денег с карты столичной пенсионерки задержали

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Южное Тушино Карта всех событий

Полицейские задержали в Южном Тушине женщину, которая подозревается в краже денег с карты столичной пенсионерки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

— В полицию обратилась 83-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что с ее банковской карты неизвестными были списаны денежные средства в размере 30 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, — отметили в ведомстве.

В результаты было установлено, что злоумышленница проживала неподалеку от пожилой женщины и заходила к ней, чтобы помочь по хозяйству. У нее также был доступ к карте потерпевшей, впоследствии задержанная сняла с нее деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемую арестовали, говорится на официальном сайте МВД.

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