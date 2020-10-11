Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Двоих мужчин в Москве задержали за кражу сантехники на 580 тысяч рублей
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Двоих мужчин в Москве задержали за кражу сантехники на 580 тысяч рублей

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в краже сантехнического оборудования на сумму более 580 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России по Москве.

Отмечается, что в полицию обратился представитель одной из столичных фирм и заявил о краже со склада сантехнического оборудования на крупную сумму.

Полиции удалось задержать подозреваемых в краже. Ими оказались 38-летний приезжий и 52-летний москвич. Один из злоумышленников работал в организации и привлек к совершению преступления своего знакомого.

Похищенное они сдали в пункт приема металлолома за восемь тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Читайте также: Более двух миллионов рублей украли у пенсионерки на северо-востоке Москвы

сантехникаподозреваемые задержаныкража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте