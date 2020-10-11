Двоих мужчин в Москве задержали за кражу сантехники на 580 тысяч рублей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в краже сантехнического оборудования на сумму более 580 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России по Москве.

Отмечается, что в полицию обратился представитель одной из столичных фирм и заявил о краже со склада сантехнического оборудования на крупную сумму.

Полиции удалось задержать подозреваемых в краже. Ими оказались 38-летний приезжий и 52-летний москвич. Один из злоумышленников работал в организации и привлек к совершению преступления своего знакомого.

Похищенное они сдали в пункт приема металлолома за восемь тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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