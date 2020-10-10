Более двух миллионов рублей украли у пенсионерки на северо-востоке Москвы
Неизвестный совершил кражу у пенсионерки на сумму более двух миллионов рублей на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу проезд Якушкина. Неизвестный украл из комнаты 73-летней пенсионерки 2 061 800 рублей.
По факту следствия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Ранее московская полиция задержала безработного, который подозревается в краже брендовых сумок у 51-летней жительницы района Раменки. По подозрению в краже в особо крупном размере задержан 22-летний мужчина.
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