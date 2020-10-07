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Брендовые сумки на сумму 17 миллионов рублей похитили у 51-летней москвички
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Брендовые сумки на сумму 17 миллионов рублей похитили у 51-летней москвички

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Московская полиция задержала безработного, который подозревается в краже брендовых сумок у 51-летней жительницы района Раменки, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

— По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на Мичуринском проспекте, пропали дорогостоящие сумки различных брендов. Общий материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей, — сообщили в ведомстве.

По подозрению в краже в особо крупном размере задержан 22-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

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