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Обвиняемому в насилии над дочерью жителю Подмосковья вынесли приговор
Фото: depositphotos.com

Обвиняемому в насилии над дочерью жителю Подмосковья вынесли приговор

Юлия Захарова

Закон

Жителя Московской области признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своей малолетней дочери. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

— Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении четырех преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка, — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, преступник совершал указанные действия в отношении девочки 2012 года рождения в период с января по август 2019 года. Факт подтвердили акушерско-гинекологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Когда шло предварительное следствие, мужчина не стал давать показания, однако в суде признал свою вину.

Суд постановил, что он будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 15 лет.

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