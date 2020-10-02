Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней на севере Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудники следственных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили на сайте Главного управления СК РФ по Москве.

Подозреваемый 1979 года рождения был задержан в Ярославской области. Уголовное дело расследуется по факту преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Стало известно, что 29 сентября 2020 года в одном из продуктовых магазинов на севере столицы мужчина изнасиловал малолетнюю девочку, после чего скрылся.

Подозреваемого доставят в следственное подразделение, чтобы провести необходимые следственные действия. На данный момент расследование продолжается.

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